Al Franchi manca lo scalpo di una big. Ma Iachini sa come si fa

15 gennaio 2020. Bisogna risalire a questa data per ritrovare una vittoria della Fiorentina in casa contro una big in Serie A. Ne fa menzione il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola, che ricorda come ci fosse proprio Iachini in panchina e come fosse ‘solo’ Coppa Italia. Ma altrettanto curiosamente fu proprio l’Atalanta a cadere al Franchi in quell’occasione. Pochi giorni dopo arrivò il KO in campionato, ma la statistica sorride comunque al tecnico con il cappellino: nell’era Commisso è stato proprio il marchigiano a mettere insieme più punti in casa contro le formazioni di alta classifica. Montella pescò infatti due pareggi (Juve e Inter), Prandelli solo sconfitte. Iachini, invece, ottenne una X con il Milan e, appunto, la vittoria con la Dea in Coppa. E potrà (dovrà) migliorare ancora, perché contro i viola arriveranno Juventus, Lazio e Napoli.

Più in generale, ricorda il quotidiano, la vittoria casalinga manca da 50 giorni (3-0 sullo Spezia del 19 febbraio), ma l’obiettivo è anche quello di alzare ancora l’asticella. Iachini ha fin qui una media di 1,4 punti a partita, ma c’è più di un motivo per provare a fare meglio di così.