Al Franchi l’addio di Chiellini alla Serie A. Milenkovic il suo successore?

L'addio alla Juventus e al calcio italiano di Chiellini apre nuovi scenari sul fronte mercato tra i bianconeri e la Fiorentina

"La Juve guarda con attenzione verso Milenkovic, magari per sostituire l’anno prossimo il proprio capitano: Giorgio Chiellini. Un’altra storia di questa partita speciale. Chiellini dopo 17 anni saluta la Juve con la sua ultima gara in bianconero. Accadrà a Firenze, in uno stadio che l’ha visto protagonista in maglia viola nella stagione 2004/ 05. Come accoglierlo? I tifosi viola ne stanno parlando in questi giorni e in molti ricordano come nel 2009, nella sua ultima gara col Milan, tutto lo stadio si alzò per tributare un lungo applauso a Paolo Maldini. Chiellini poi era amico e compagno di nazionale di Astori e più volte, anche dopo aver conquistato l’Europeo, ha ricordato il capitano della Fiorentina scomparso nel 2018. Per Chiellini, così come per gli altri protagonisti, il finale del film è tutto da scrivere".