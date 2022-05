Al Franchi in 30.000: la città pronta a spingere i viola

La città si prepara a sostenere la Fiorentina nel monday-night con la Roma. E ci sono almeno due occasioni per festeggiare

Sarà senza dubbio una bella cornice quella che vedremo domani sugli spalti del Franchi per Fiorentina-Roma. Come scrive il Corriere Dello Sport l'obiettivo è raggiungere quota 30.000, un obiettivo di rilievo e adeguato all'appuntamento. L'importanza della gente è lampante per sospingere la squadra di Italiano e spesso lo stadio riesce a creare un atteggiamento di grande empatia con i calciatori in campo. Non solo: come ricorda il quotidiano, domani ci saranno altri due validi motivi per aumentare l'entusiasmo: la Primavera mostrerà la Coppa Italia appena vinta e ci sarà il saluto del grande ex Borja Valero. Saranno entrambi momenti molto emozionanti, che non potranno che toccare le corde dei supporters viola.