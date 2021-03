Ai viola solo le briciole. In una settimana dilapidato il vantaggio in classifica

E alla fine rimane solo l’amarezza. Ancora una volta quel che rimane della gara della Fiorentina è soltanto una bella dose di tristezza. A tirare le fila del discorso è Repubblica, che nella sua analisi sottolinea come anche con la Roma l’idea non di vincere, ma di fare un punticino, sia stata ancora una volta spazzata via nel finale, come a Udine. Doccia gelata: il punto sarebbe stato comunque importante per i viola. Ora la classifica (e il morale) cominciano a preoccupare, nonostante la reazione avuta. Dietro le avversarie corrono e il Cagliari di Semplici ha già centrato due vittorie su due. I punti di margine sulla zona rossa sono cinque punticini, su quel Torino che ha oltretutto due partite in meno. In una settimana, il vantaggio accumulato dopo la vittoria sullo Spezia (+10) si è così già dimezzato. In questa lotta serrata non si risparmia nessuno: i due punti accarezzati ma volati via alla Dacia Arena e contro i giallorossi avrebbero pesato come macigni.