Contro il Florentia San Gimignano è arrivato un pesante KO, ma a preoccupare la Fiorentina Femminile, più che le possibilità di sorpasso della Roma o di aggancio da parte dell’Empoli in Serie A, sono i problemi fisici di Clelland e Tortelli emersi ieri. Gli ennesimi, in una stagione maledetta per le viola. Sabatino non ha trovato il guizzo, mercoledì le ragazze gigliate voleranno a Manchester per affrontare il City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.