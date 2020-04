Agudelo sulle orme del Pek, il colombiano studia da regista

Kevin Agudelo, 21 anni, è arrivato a gennaio dal Genoa l’ultimo giorno di mercato. A pochi minuti dalla chiusura della sessione il suo acquisto ha stupito molti, ma il Ds Pradè ha messo le cose in chiaro. Il colombiano era un profilo seguito da tempo e su di lui ci sono grandi aspettative. Il direttore romano, come spiegato più volte in conferenza stampa, ha intravisto in lui le potenzialità di David Pizarro. Nello specifico il talento e la visione di gioco per abbassare la sua posizione in campo e diventare il futuro regista della Fiorentina. Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il duro lavoro per mettere in pratica questa metamorfosi tattica riprenderà non appena verrà dato il via libera agli allenamenti. Iachini è specializzato nel forgiare giovani talenti, non sarà semplice per un trequartista ma la strada è tracciata.