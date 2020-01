Agard: “Crediamo allo Scudetto, Rocco e Joe sempre con noi. Io potrei dare una mano col nuovo CS… “

Sul Corriere Fiorentino troviamo anche un’intervista a Laura Agard, colonna della difesa delle Women’s, che esordisce con la voglia di vincere il derby in programma domani all’ora di pranzo contro la Florentia San Gimignano: “Vogliamo vincere, allo scudetto ci crediamo“. Nonostante i sei punti di distacco dalla Juventus, la Fiorentina ci crede. “In Italia mancano infrastrutture e professionismo”, continua Agard, che nota le differenze rispetto alla Francia, adesso mitigate dopo il buon mondiale azzurro. La nuova gestione ha lasciato buone impressioni anche alla forte centrale, che sottolinea come Barone e Commisso siano spesso presenti e parlino molto con la squadra: “Per loro la Fiorentina è una“.

I ricordi migliori: il Mondiale per Club vinto con la maglia del Lione e la Supercoppa soffiata alla Juventus nella passata stagione. Agard rivela poi di essere laureata in architettura all’Università di Tolosa, con un Master in urbanistica e infrastrutture sportive: “Chissà, potrei dare una mano con il nuovo Centro Sportivo!”

