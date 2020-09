Affari Milan-Fiorentina, i rossoneri propongono scambi (Paquetà), ma i viola…

La vittoria in Europa League del Milan non ha lasciato buoni spunti per quanto riguarda la linea difensiva. Vista l’assenza di Romagnoli, ancora ne avrà fino a un mese, la coppia Kjaer-Gabbia non assicura quella sicurezza necessaria per puntare alle posizioni nobili della classifica. Non a caso aggiungere un elemento nel reparto arretrato è diventato prioritario rispetto ad un altro centrocampista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nello spazio dedicato al mercato rossonero, Maldini e Massara andranno a caccia di opportunità per completare il reparto. Ad oggi gli scenari con la Fiorentina, però, appaiono complicati sia per quanto riguarda Milenkovic sia per Pezzella. Il club rossonero, infatti, puntava a mettere in piedi uno scambio (con Paquetà (SCHEDA)), ma la Viola vuole solo cash, e pure tanti. Più facile, insomma, che si guardi all’estero.

