Adesso tocca a Nardella: tempi stretti, la Fiorentina ha fretta per lo stadio

L’opzione per Campi Bisenzio è stata tracciata e rimane in piedi come prima percorribile, ma lo stadio nuovo potrebbe ancora realizzarsi entro i confini della città di Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che precisa come Commisso ritenga una pugnalata al cuore il fatto che uno stadio come il Meazza sia abbattibile al contrario del Franchi, ma sia ancora disposto ad aspettare, per poco tempo, le mosse dell’amministrazione cittadina. Due mesi serviranno per la conversione del Decreto Semplificazione in legge, tempo entro il quale il sindaco Nardella dovrà attivarsi per individuare una nuova area da sottoporre alle attenzioni della Fiorentina, per scongiurare la fuga verso Campi.