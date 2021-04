Adesso serve Castrovilli, quello vero. Segnali di ripresa?

Dov’è finito il Castrovilli delle prime giornate? Quello che, con Iachini in panchina, è stato capace tra una piroetta e un assist, di segnare quattro gol nelle prime sette partite di campionato? La flessione successiva è apparsa fisiologica, ma fino a un certo punto. La Repubblica nella sua edizione fiorentina si chiede quale sia la causa del calo del rendimento, rispecchiato anche dall’andamento con la Nazionale (zero presenze nelle ultime tre gare). Il rinvio di Euro 2020 a causa della pandemia sembrò un colpo di fortuna per Castrovilli, che aveva da poco mosso i primi passi in azzurro e si ritrovava con un anno in più a disposizione, ma qualcosa è andato storto. Solo tribuna. E in viola, solo una rete, da subentrante contro lo Spezia. Pochi lampi, un’espulsione contro il Torino, corrente alternata. L’assist per Vlahovic contro il Genoa può essere un punto di partenza, ma adesso serve il miglior Castrovilli per arrivare velocemente alla salvezza e giocare le ultime carte in vista degli Europei. Adesso, viste le assenze di Pulgar e Ribery, Iachini è pronto ad affidarsi alla sua tecnica per risolvere le situazioni offensive. Poi, a fine stagione, sarà Gaetano uno dei perni sui quali cercare di ricostruire.