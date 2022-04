Adesso serve Bonaventura: le sensazioni per domani e l’opzione Ikoné

Con tutti questi infortuni, Amrabat diventa una figura chiave e Ikoné un jolly prezioso

La Gazzetta dello Sport sottolinea come in assenza di Castrovilli la Fiorentina debba necessariamente pensare al prossimo futuro: la defezione è pesantissima vista la qualità e la capacità di occupare le due fasi del 10 viola. L'opzione Ikoné verrà riproposta prossimamente, lo conferma lo stesso Italiano, ma è logico che la soluzione migliore porti a Bonaventura, che quella posizione la occupa da sempre. Jack è stato titolarissimo fino al 13 marzo quando si è infortunato al ginocchio contro il Bologna. Impossibile vederlo titolare già a Salerno, ma dal suo recupero passa parte della serenità in mezzo in questo finale di stagione. E' il momento di Amrabat in questo finale di stagione da vivere tutto d'un fiato.