Addio Mercafir, restyling Franchi unica opzione per un nuovo stadio a Firenze: il punto

Se Firenze avrà un nuovo stadio, questo sarà il “vecchio” Franchi, rinato dalle sue fondamenta ma salvaguardati gli elementi architettonici progettati da Nervi. E’ questa la premessa de La Nazione, che sulla vicenda relativa al nuovo impianto dedica ampio spazio sulle pagine fiorentine. Investire per una ristrutturazione del Franchi è diventata una priorità per la città di Firenze: prima ancora che ai ricavi si guarda allo spettro del campo di ortiche che ha trasformato il Flaminio in un rudere. E l’obiettivo – scrive il quotidiano – è dare impulso alla rinascita della città per la complessa e articolata fase 3 partendo proprio da Campo di Marte, e da uno stadio la cui destinazione principale deve essere quella calcistica.

Ora si lavora per ammorbidire quei vincoli che legano il Franchi al suo status di monumento. Nardella si sta impegnando per agevolare un intervento sul decreto Semplificazione che arriverà sul tavolo del governo a inizio di giugno. E se decadranno i vincoli il presidente Commisso (forse) potrà tornare a interessarsi a quella che fu la sua prima proposta. Anche se difficilmente gli basteranno pochi esercizi commerciali per convicerlo a non desiderare altro e altrove. Questo altrove non sarà però la Mercafir: domani scade il bando e la busta con l’offerta viola non ci sarà.