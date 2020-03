Addio luglio: slitta anche il mercato estivo

Il mercato estivo va verso lo slittamento visto che la Serie A potrebbe iniziare, ma il condizione è d’obbligo, il 2 maggio anziché il 3 aprile. Come scrive La Nazione, è del tutto improbabile che sia il prossimo primo luglio il giorno in cui si potranno iniziare a ufficializzare trasferimenti, acquisti, cessioni, prestiti o riscatti. La Lega sembra intenzionata a rinviare di almeno un mese l’apertura della sessione estiva riservata alle trattative. Quindi il primo agosto con chiusura non dopo due mesi, ma un mese e mezzo più tardi, indicativamente intorno alla metà di settembre.