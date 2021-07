Addio Antognoni, le reazioni dei tifosi vip: “La società rischia perdere l’affetto”

Il pensiero di ex, cantanti e attori dal cuore viola

"Nessuno sarà mai al suo livello, lui è la Fiorentina e sempre lo sarà", dice Pupo, mentre il suo collega Paolo Vallesi sostiene: "Spero vada subito in Nazionale, chi lo conosce è dispiaciuto". "C'era ben altro a cui pensare piuttosto che cambiare ruolo a una persona come lui", il pensiero dell'ex viola Alberto Di Chiara. Per l'attore Alessandro Benvenuti invece "la società rischia di perdere l'affetto", mentre è un "momento sbagliato per l'addio" secondo Gaetano Gennai. "La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire", dice Lorenzo Baglioni. "Sarà sempre il nostro unico 10", chiosa Gianfranco Monti".