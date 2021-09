Adani sicuro: “La squadra più migliorata in Serie A è la Fiorentina”

I viola hanno le carte in regola per fare un vero e proprio balzo in classifica

Redazione VN

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Fiorentina e Inter Daniele Adani esprime un giudizio molto positivo sul mercato viola:

"La squadra più migliorata? La Fiorentina, per tre motivi: gli acquisti di Gonzalez, Torreira, Odriozola; la permanenza di Vlahovic; la scelta di Italiano in panchina".