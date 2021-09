Adani: “Ecco le tre mosse vincenti della Fiorentina. Vlahovic? Lo vedo altrove”

L'ex commentatore di Sky, che ha indossato entrambe le maglie, gioca in anticipo la sfida di domani tra Fiorentina e Inter

"La Fiorentina? Una squadra che è tornata a fare calcio, grazie a tre mosse intelligenti: tenere Vlahovic, piazzare tre-quattro acquisti funzionali e prendere Italiano come allenatore. In più, ora c’è un direttore tecnico come Burdisso: un vero uomo di calcio, che ha fatto bene al Boca e che tanto mancava al calcio italiano". Così Lele Adani in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il doppio ex della partita di domani spiega poi che il tecnico viola si fa apprezzare soprattutto dal punto di vista motivazionale, perché ha recuperato giocatori ormai ritenuti dai più inutili alla causa gigliata. Gli allenatori gestori, sostiene Adani, non esistono più, sono superati, e Italiano esemplifica bene cosa vuol dire allenare al giorno d'oggi. "La Fiorentina vince se Vlahovic la trascina. E non intendo con i gol, ma con il lavoro per i compagni, contro una difesa forte come quella dell’Inter. A Bergamo lo ha fatto alla grande e la Viola è tornata a Firenze con i tre punti". Se rimarrà a Firenze? No, Adani lo vede altrove tra un anno. Ma si augura sia tra i protagonisti di una grande partita, libera da tatticismi, tra due squadre che possono permettersi di giocare a calcio.