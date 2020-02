Ad Udine senza Dalbert. La probabile formazione della Fiorentina ed il solito ballottaggio

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si concentra su quella che potrebbe essere la probabile formazione con cui domani pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Iachini dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Dalbert e per la fascia sinistra sono pronte due possibili opzioni come Igor e Venuti. La difesa dovrebbe essere completata con il terzetto di centrali Milenkovic, Pezzella, Caceres. A centrocampo nessun cambiamento: Pulgar guiderà il gioco supportato da Duncan e Castrovilli, mentre sull’out di destra ci sarà Lirola. In attacco, oltre ad un sicuro Federico Chiesa, i due centravanti viola Vlahovic e Cutrone si giocano una maglia da titolare, con la possibilità di schierare a gara in corso un tridente offensivo proprio con il serbo e l’ex Milan oltre ovviamente allo stesso Chiesa.