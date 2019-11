Abodi: “Commisso bravo a esser duro con i tifosi sul razzismo. Bene l’ufficio della Lega Serie A a New York”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B dal 2010 al 2017:

Migliorare il prodotto Serie A? Bisogna lavorare per migliorare il rapporto tra prodotto e fatturato. Il prodotto va scomposto e ricostruito nell’interesse di tutti. Dal angolo tifosi all’imprenditore che vuole investire.

Ufficio della Lega Serie A a News York? Sono d’accordo con Commisso. E’ fondamentale presidiare i mercati, presentare il prodotto, farlo spiegare a chi ne fa parte. Bene aver seguito il consiglio di Commisso. Magari ci si poteva pensare prima.

Razzismo: Commisso duro con i tifosi viola? Gli dico bravo. E’ una questione di cultura, Bisogna capire, come hanno fatto in Inghilterra, che cacciare e rinunciare a 20 persone significa acquistarne 200.

Var: possibilità per gli allenatori di richiedere l’intervento della tecnologia, di far rivedere le immagini ai tifosi? Non è utopia, è logica. E’ inevitabile arrivarci. La tecnologia serve a far chiarezza, ma come si de: la migliore tecnologia è l’uomo. Per usarla bene ci vuole una convinzione totale e invece io ho l’impressione che chi gestisce il mondo arbitrale non sia ancora convinto al 100%.