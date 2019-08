Abbonamenti, via alla fase due. Obiettivo 25mila

Riapre domani mattina la campagna abbonamenti per la stagione ormai alle porte. Dopo le oltre 16.000 tessere sottoscritte nella prima fase, quella riservata ai vecchi abbonati ma anche ai nuovi coi vantaggi di InViola Time, fino al 18 agosto ci sarà modo di recuperare tempo. Per altro, per alcune categorie (Under 14, Under 30, Over 65 e Donne), sono ancora validi gli sconti promossi dal 26 giugno. Per tuti gli altri scatta la tariffa a prezzo intero.

Il sogno del club – scrive La Nazione – è quello di raggiungere il numero di abbonati della passata stagione, poco oltre quota 21 mila, ma la sensazione è che possano essere raggiunti numeri ancora più importanti (25mila?). Sono già oltre il 20% coloro che hanno deciso di dare fiducia alla nuova società per la prima volta, mentre in Curva Fiesole hanno già acquistato il titolo d’ingresso allo stadio più di 7000 persone.

