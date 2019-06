Abbonamenti, si parte oggi. Prezzi invariati e tanti vantaggi

Stavolta le gare comprese nell’abbonamento saranno venti: diciannove di campionato più la prima di Coppa Italia offerta in omaggio dalla Fiorentina. Oggi alle 10 parte la campagna dell’era Commisso, anticipata da un video emozionale al grido di «Riprendiamo il nostro posto» con Giancarlo Antognoni. Come scrive La Nazione, per il sesto anno consecutivo i prezzi saranno bloccati, con ulteriori sconti rispetto al passato per gli abbonamenti di Maratona dei ridotti Under 30, Over 65 e Donne.

Si parte dai 19o euro per chi rinnoverà il vecchio abbonamento, 210 per chi sfrutterà l’InViolaTime, (260 per la vendita libera) da oggi fino al 31 luglio. Tanti i vantaggi, stessi prezzi e possibilità di attivare un finanziamento a tasso zero. E anche a Moena sarà attiva una biglietteria temporanea dal 6 al 20 luglio.