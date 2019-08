Abbonamenti, il sogno è arrivare a quota 25.000

Resta ancora qualche ora di tempo per abbonarsi alla prossima stagione beneficiando dell’omaggio della società che ha incluso gratuitamente nella tessera anche il debutto in coppa Italia, domani contro il Monza. Devono affrettarsi coloro che possono ancora godere degli sconti, anche se da lunedì sarà possibile sfruttare una nuova piccola finestra, aperta fino a sabato 24. Le code davanti al Fiorentina Point sono state il leitmotiv della prima estate viola di Rocco Commisso, sia nei primi giorni, sia dopo, quando i prezzi sono aumentati quasi per tutti. L’ondata di novità figlia del cambio di proprietà ha cancellato le proteste della finale di stagione ed ha riacceso l’entusiasmo di una tifoseria intera, scrive La Nazione, basti pensare che gran parte delle 17.000 tessere staccate sono arrivate quando di giocatori non ne era ancora arrivati. E il 20% risultano essere nuovi abbonati, che hanno dato fiducia a Rocco Comisso e Joe Barone. Ora l’obiettivo del club è quello di provare ad avvicinare quota 25 mila tessere complessive staccate, un traguardo che nell’era Della Valle non era mai stato toccato.