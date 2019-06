Abbonamenti, entusiasmo alle stelle: il sogno è volare sopra quota 25.000 tessere

All’interno dell’edizione odierna di Stadio si sottolinea il dato record dopo il primo giorno di campagna abbonamenti. L’entusiasmo di Rocco Commisso ha già travolto il popolo fiorentino: già più 1.000 le tessere sottoscritte in 24 ore. E’ presto per fare previsioni, ma la sensazione è che si possa arrivare senza fatica a quota 25 mila, con il sogno di volare se possibile ancora più in alto. CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/2020 DELLA FIORENTINA