A Vlahovic il compito di scalare la montagna Lazio: serve la gara perfetta

Toccherà a Vlahovic scalare la montagna Lazio, in una partita che la Fiorentina ha sempre rappresentato un grande ostacolo

Lo dicono i numeri: ogni volta che la Fiorentina affronta la Lazio c'è una montagna ripida da scalare. A parlarne è il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola, che oltre a sottolineare i 29 punti e le otto posizioni di classifica di differenza mostra come i numeri non mentano. Dal 2010/'11 ad oggi, il computo dice 14 vittorie a 4 per i biancocelesti, che diventano 15 contando anche la sfida di Coppa Italia datata '17/'18. Servirà quindi un'impresa simile a quella di Torino per mettersi definitivamente in salvo. I gigliati non battono la Lazio dal 13 maggio 2017 (3-2) e a parte due vittorie nella stessa annata 2012/'13 il calcolo è presto fatto: solo due pari nelle restanti sfide dicono davvero molto. E ancora una volta, scrive il quotidiano, si chiederanno a Vlahovic i gol per non crollare: ma servirà la partita perfetta da parte di tutti.