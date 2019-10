A Reggio Emilia privi di leader, la prima senza Ribery

Franck Ribery non giocherà contro il Sassuolo, la squalifica di 3 giornate lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Salterà inoltre le sfide con Parma e Cagliari, rientrando contro l’Hellas Verona. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, per la prima volta in questo campionato la Fiorentina dovrà fare a meno di lui. L’ultima partita senza il campione francese risale al 18 Agosto, il match di Coppa Italia vinto 3-1 contro il Monza. Partita vinta grazie alla doppietta di Vlahovic ed agli assist di Montiel, entrambi in seguito hanno faticato a trovare spazio per diverse ragioni. Un altro assente importante sarà Martin Caceres, l’uruguaiano si è fermato a causa di un problema muscolare . La sua indisponibilità con tutta probabilità condurrà Montella ad un cambio modulo, ripiegando su una difesa a quattro. Anche Badelj potrebbe non essere del match, ma questa volta per scelta tattica. Il croato è apparso indietro fisicamente, Benassi scalpita. L’italiano si candida ad un posto da titolare accanto a Pulgar, spostato in cabina di regia.