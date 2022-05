“A questo punto, non tornare in Europa sarebbe una delusione, ma…”

Europa ormai un must: ma per la Fiorentina non sarebbe comunque tutto da buttare

Redazione VN

"Arrivati a questo punto, sarebbe una delusione non tornare in Europa. E come potrebbe essere altrimenti?

Siamo stati lì tutto l’anno". Sull'edizione fiorentina di Repubblica si spera in un ritorno viola nelle coppe, per interrompere la più lunga assenza della Fiorentina dalle competizioni europee. Allo stesso tempo però si sottolinea come la mancata qualificazione non cambierebbe di una virgola il giudizio positivo sulla stagione, che ha riportato la squadra di Vincenzo Italiano a giocarsela alla pari con tutte, ponendo le basi per un progetto vero dopo anni vissuti alla giornata.

Dunque, a 180 minuti dal termine del campionato non sarebbe giusto cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto, tornando a giocarsela ad alti livelli. Quello da evitare è ripetere a Marassi prestazioni come quelle contro Salernitana e Udinese ma secondo il quotidiano non accadrà: la prestazione con la Roma "ha dimostrato per l'ennesima volta che questa è una squadra vera e mister Italiano non ha smarrito i comandi dello spogliatoio". Se facciamo il nostro, chiudete le valigie, si torna a zonzo per l’Europa.