A Pistoia la prima di Rasmussen. Doppio Boateng, bene Ghezzal

Quando il campionato si ferma, è venerdì d’amichevole per la Fiorentina. Poco più di un mese fa contro il Perugia, ieri a Pistoia contro gli arancioni. Una piacevole passerella – sottolinea il Corriere dello Sport – Stadio – per esaltare Kevin-Prince Boateng, che ci mette 55 secondi per prendersi gli applausi del pubblico con un sinistro dai 25 metri dritto all’incrocio, e per vedere l’esordio di Rasmussen con la maglia viola. Ripetuti anche i tentativi di Ghezzal, che va in gol al 33′ al termine di una bella azione in velocità iniziata dal solito Boateng e rifinita da Eysseric. Poi Koffi chiude il primo tempo su rigore. Nella ripresa i ritmi calano ancora, ma la Fiorentina che adesso sta in campo col 4-3-3 arriva a quota 4 grazie ad un altro rigore di Boateng. Poi tanto possesso palla e ricerca dei meccanismi, da amichevole.