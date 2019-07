È arrivato nel ritiro di Moena come un ciclone. Lo show di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha divertito e entusiasmato i tifosi. Prima ha assistito alla partita dei viola in mezzo ai tifosi, poi ha chiamato il ds Pradè e lo ha passato ai bambini che gli sedevano accanto.

Una ventata di entusiasmo. Uno show continuo. L’atteso arrivo di Joe Barone a Moena non ha deluso le attese. Anzi. Il braccio destro di Rocco Commisso, arrivato ieri pomeriggio in Val di Fassa per la prima amichevole della Fiorentina (risultato finale 21-0 contro il Val di Fassa) ha passato il pomeriggio tra i tifosi viola. Così, il dirigente italo-americano è salito sugli spalti, si è messo a sedere tra i più piccoli e, dopo gli autografi e le fotografie di rito, ha tirato fuori il coupe de teatre: con il cellulare in bella vista ha prima video chiamato il patron Rocco per mostrare l’entusiasmo dei tifosi, poi tra l’incredulità dei tifosi che gli sedevano vicino, ha chiamato il direttore sportivo Pradè. E visto che tutti gli chiedevano notizie di mercato ha preso il cellulare e lo ha passato direttamente ai bambini che non hanno perso l’occasione per dare consigli di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.