A La Spezia non possono non rimpiangere Italiano: se non tiri in porta…

La partita a scacchi con Motta è stata stravinta come all'andata, anche se con un punteggio meno largo

"I tifosi dello Spezia non possono non rimpiangere almeno un po’ Vincenzo Italiano. La sua Fiorentina sbanca il Picco con il calcio che al Picco erano abituati a vedere e adesso non vedono più: aggressione costante, manovra dal basso e sul lungo, scambi corti e aperture". Così La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria di ieri della Fiorentina in casa dello Spezia. Il quotidiano pone l'accento sulla varietà di soluzioni messa in campo da Italiano, e sulla difficoltà degli Aquilotti nel creare occasioni da gol. Se non tiri in porta, chiosa la Rosea, ti può andare bene una volta come a Napoli, ma poi è dura.