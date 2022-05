A Genova senza timore, Italiano e quei precedenti incoraggianti sugli spareggi

A Italiano non piacciono i calcoli: in campo con la solita aggressività, senza pensare alle concorrenti

Dice Italiano che non ha senso fare tabelle, perché tanto poi le previsioni saltano per aria e uno ci resta male. Allora niente tabelle: per vincere le partite «bisogna giocarle e anche bene», esattamente come ha fatto la Fiorentina contro i giallorossi e, in parte, a San Siro contro il Milan. Questo quanto troviamo scrittto nell’edizione odierna de La Nazione in vista dell’attesissima sfida di questa sera. Insomma, prosegue il quotidiano, la strada sembra quella giusta, nello sprint per l’Europa ognuno per sé e Dio per tutti. La Fiorentina sembra aver passato il suo periodo grigio; Italiano è convinto che il gruppo abbia recuperato fame, concentrazione e voglia di regalarsi l’Europa dopo una stagione vissuta con la voglia di giocarsela ovunque e contro chiunque.