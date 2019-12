A gennaio serve un attaccante: Cutrone primo obiettivo, Kalinic e Zaza…

Nel mercato di gennaio la priorità viola è consegnare al nuovo allenatore un attaccante in grado di dare una mano concreta a Vlahovic. Resta molto forte la candidatura di Cutrone: contatti allacciati da fine novembre con il Wolverhampton, ritorno in Italia sulla base del prestito con riscatto obbligatorio intorno ai 18 milioni di euro. Piace Kalinic, in standby perché non ha il gradimento della piazza, così come piace Zaza, che però è valutato a peso d’oro dal Torino. E Pedro? La sua volontà è lasciare la Fiorentina solo in caso di offerta di un club italiano. Lo scrive La Nazione.