A gennaio anche un altro difensore: occhio a Juan Jesus. A centrocampo…

Oltre all’attacco, la Fiorentina a gennaio proverà a rinforzare anche gli altri reparti. Centrocampo: Florenzi ha rinviato qualsiasi decisione, il Siviglia vuole tenere Banega, di Can non si è più parlato, dubbi su Kessie, Praet vuole restare al Leicester. In difesa si cercherà un altro centrale: nel mirino Juan Jesus della Roma, Walter Kannemann del Gremio e Kevin Bonifazi del Torino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.