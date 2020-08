La prima scelta per il centrocampo viola è Lucas Torreira (SCHEDA). Beppe Iachini vuole un regista e ha fatto il nome dell’ex Samp. Come analizza La Gazzetta dello Sport, la trattativa è aperta da settimane e come nel caso di Milik (LEGGI QUI) la Fiorentina spera di non dover duellare con club che possono mettere sul piatto più soldi e la possibilità di giocare le coppe europee. Ma chissà che nelle prossime settimane non possano aprirsi scenari inattesi. L’alternativa, per cui vale più o meno lo stesso discorso, è Leandro Paredes (SCHEDA) del Psg.

