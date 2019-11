A centrocampo piace Verre: possibile tavolo a tre Fiorentina-Samp-Verona

A breve Fiorentina e Sampdoria discuteranno con il Verona di Valerio Verre. Il centrocampista è in prestito dai blucerchiati ai gialloblu e i viola lo vorrebbero subito. Da qui l’idea di realizzare un tavolo tre, con le società di Commisso e Ferrero che cercheranno di mettere sul piatto degli scaligeri una soluzione che possa accontentarli. Non solo economicamente, ma anche con giocatori in uscita dalle squadre di Montella e Ranieri. Lo scrive La Nazione.