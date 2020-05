A caccia di nuovi talenti: 5 baby calciatori passano dalla Settignanese alla Fiorentina

La collaborazione tra Settignanese e Fiorentina va avanti da anni. Nella società rossonera guidata dal presidente Maurizio Romei gli scout viola guidati da Valentino Angeloni hanno intravisto qualità su cui puntare.

Nonostante non sia chiaro quando si tornerà a giocare, il club viola – scrive il Corriere Fiorentino – ha già concluso gli accordi per ben cinque giocatori che dalla prossima stagione vestiranno la maglia della Fiorentina. Si tratta di Lorenzo Manzini (2010), Lapo Amerini (2012), Lorenzo Cirri (2012), Domenica De Simone (2012) e Diego Bottai (2013). Con il loro arrivo il prossimo anno ci saranno venti giocatori della Fiorentina cresciuti nel vivaio della Settignanese: record senza precedenti. L’esempio noto a tutti è Federico Chiesa. Anche Lorenzo, fratello di Federico, ha fatto lo stesso percorso. Oggi gioca nella formazione viola Under 16, è un esterno destro che gioca col piede mancino. Nella Primavera, Simonti è cresciuto nella scuola calcio intitolata a Ferruccio Valcareggi.