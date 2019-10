A caccia di conferme, tra l’incognita pausa e un Chiesa non al 100%

L’occasione per consolidare il buon momento che la squadra sta vivendo dopo tre vittorie consecutive. A Brescia l’incognita viola è rappresentata dalla pausa ma come scrive il Corriere Fiorentino, Montella non cerca alibi. Con Chiesa recuperato e Pedro per la prima volta convocato, l’attacco sarà guidato nuovamente da Ribery e dal n° 25, che forse non è ancora al 100%. Chi ha giocato meno scalpita e potrebbe avere una maglia da titolare, ma chi e dove?