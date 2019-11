A caccia del riscatto: Badelj chiamato alla prova del nove

Baluardo di centrocampo, fulcro del gioco, regista. Chiamatelo come volete, ma Milan Badelj adesso ha voglia di riscatto. Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola si parla anche del croato, ancora in cerca della forma migliore. Nelle 12 partite giocate – 11 da titolare e una da subentrante – non ha dato grande esempio di continuità: male con Napoli, Cagliari e Lazio, molto bene contro il Milan e nei secondi tempi contro Juventus e Atalanta. Lui sa di essere un punto di riferimento in mezzo al campo e ancor di più dovrà esserlo domani contro l’Hellas vista anche l’assenza forzata dei due compagni del centrocampo Pulgar e Castrovilli. Dovrà avere la necessaria sicurezza per guidare il giovane Zurkowski – fin qui solo 10′ in stagione – e ormai non si può più aspettare: il tempo stringe e la Fiorentina ha bisogno del vero Milan Badelj.