A Cabral manca il lavoro estivo: due i problemi nell’inserimento del brasiliano

La Fiorentina aspetta Cabral, che ha due difficoltà sostanziali date dalla tempistica del suo arrivo

Bilancio di Cabral fino a oggi: una rete segnata contro il Sassuolo, una immaginata contro il Bologna e volata via per il blitz di Torreira. Poi poco altro. La Nazione assicura che Cabral non accusi la pressione. Il problema è che l’intensità di gioco in Italia è moltiplicata rispetto alla Svizzera, e che il sistema di gioco altamente codificato di Italiano richiede tempo per poter essere padroneggiato. La missione è quella di inserire il centravanti brasiliano in questo paradigma, che ancora aspetta di vedere una maggiore efficacia degli esterni sottoporta. Il discorso, si legge, sarebbe completamente diverso se il giocatore fosse arrivato la scorsa estate: con una cinquantina di allenamenti nelle gambe prima delle partite vere, il rendimento sarebbe stato sicuramente diverso.