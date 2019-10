A Brescia la partita va a strappi e la Fiorentina rimanda il salto di qualità

Brescia-Fiorentina, il commento de La Nazione: “Il sesto risultato utile consecutivo arriva senza il salto di qualità che la Fiorentina aveva lanciato in aria, come una scia di coriandoli, diventando solida e ambiziosa dopo il cambio di modulo. Punto esterno da accogliere con favore, ma anche con obiettività per il superuso di un’idea che diventa chic quando i due attaccanti -Chiesa e Ribery- vanno oltre le proprie possibilità: così non è stato ieri per i mezzi problemi fisici di Federico e anche la magia antica di Franck è rimasta sottomisura disperdendosi nel caos bruttino della partita”.