E adesso? La Fiorentina stila una tabella di lavoro per il prossimo mese

“Viola chiusi nel bunker“: titola così il Corriere Fiorentino. Ieri la Fiorentina si è presa in giorno di riposo, oggi il gruppo sarà al centro sportivo “Davide Astori” per il primo allenamento della settimana. Fin qui lo staff tecnico aveva programmato allenamenti in vista della partita di domenica contro il Brescia, ma adesso è necessario riprogrammare il lavoro. Adesso verrà attuato il piano B che consiste in questo stilare una tabella di lavoro per il prossimo mese visto che il campionato sarà fermo, per adesso, fino al 3 aprile.

Lo staff stabilità l’intensità dei carichi di lavoro e della tipologia di esercizi da svolgere per mantenere un buon stato di forma in vista di un’auspicabile ripresa dell’attività sportiva. Fino alla decisione politica, la Fiorentina a scopo precauzionale aveva già presto provvedimenti e accortezze per tenere il più basso possibile il rischio contagio. L’accesso al centro sportivo da giorni è stato limitato allo stretto necessario. I dipendenti delle varie aree della società, che solitamente, orbitano nello spazio dedicato ai giocatori, stanno evitando di accedere alla struttura il meno possibile, a meno che non sia strettamente necessario.