Quando Vlahovic fu presentato il 18 luglio 2018 nel ritiro di Moena disse di ispirarsi ad Ibrahimovic. Venti mesi dopo – scrive La Nazione – ecco il primo incrocio sul campo, Dusan contro Zlatan o viceversa, insomma non è proprio il caso di fare paragoni ma sulla pertica serba si sono accesi alla grande riflettori per quello che ha fatto e soprattutto per quello che in parecchi sono convinti riuscirà a fare. Qualcuno ci era arrivato prima degli altri: nel 2017 Milenkovic _ che aveva giocato con lui nel Partizan _ aveva avvertito: “Vedrete che Dusan diventerà uno dei 5 attaccanti più forti del mondo”. Altri risolini. E un risolino dopo l’altro siamo arrivati agli 8 gol in questa stagione. Ma domani Dusan chiederà l’autografo a Zlatan?