A 101 anni stende il Covid. E Commisso gli fa gli auguri

Nonno Bruno ha sconfitto il Covid e ricevuto l'affetto del mondo viola

Nonno Bruno - scrive il quotidiano - è andato allo stadio per la prima volta 87 anni fa, nel 1934, quando si giocava un calcio d'altri tempi. Un anno fa fu Antognoni a fargli gli auguri per la cifra tonda, poi a ottobre lo spauracchio del Covid, che è riuscito a sconfiggere nonostante fosse rimasto attaccato alla macchina dell'ossigeno. In tanti lo avevano contattato per il traguardo raggiunto: Pradè, Barone e poi gli ex Firicano, Pioli, Graziani, Pasqual, Robbiati, Desolati, Galbiati, Roggi e perfino Passarella. Quest'anno invece i messaggi sono arrivati da Vlahovic e Di Livio.