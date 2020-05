La doppia speranza di Commisso: un aiuto dai Beni Culturali oppure dal Governo

Tramontata definitivamente l’ipotesi Mercafir, la speranza della Fiorentina è quella di poter beneficiare del decreto Semplificazione e dell’allentamento dei vincoli e delle restrizioni sul cammino di lavoro che coinvolge gli stadi tutelati come monumenti. Commisso è innervosito e cerca di fare pressione per percorrere una delle due strade rimaste in piedi, Campi o il restyling: nel primo caso, le infrastrutture dovrebbero essere, secondo il tycoon, a carico di Comune e Area Metropolitana, nel secondo il nuovo Franchi dovrebbe essere concesso dal Comune a titolo gratuito, nell’ottica di una restituzione da parte della Fiorentina in futuro; questo particolare a Palazzo Vecchio non piace.

Intanto il Ministero dei beni culturali esaminerà la prossima settimana i vincoli di Pessina ed emanerà un responso, che non è certo che sarà positivo, ma almeno rappresenta una speranza. E c’è il disegno di legge presentato dall’On. Di Giorgi, che mira a concedere la ristrutturazione degli impianti anche se considerati monumenti, a patto di mantenere esternamente traccia della struttura che fu. La Fiorentina spera…

Lo scrive il Corriere Fiorentino.