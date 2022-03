90 minuti di Fiorentina ma ride la Juve. I Viola con una colpa grave

I Viola hanno qualcosa da rimproverarsi

È la beffa delle beffe, anzi, una beffa al Cuadrado, scrive questa mattina il Corriere dello Sport per commentare la cocente sconfitta del Franchi. Per 90 minuti c'è in campo solamente la Fiorentina, ma basta un'autorete nel recupero per far festeggiare solo la Juve. "La Juve si è avvicinata alla finale di Coppa Italia nel modo più beffardo per la Fiorentina, che ha però una colpa, anche grave: non aver concretizzato la sua netta supremazia tecnica". Tre occasioni nitide per la squadra gigliata contro una Juve ben più che anonima ma che, purtroppo per i tifosi Viola, non muore mai.