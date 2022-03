55 milioni per appena 3 reti: è giusto pretendere di più da Nico, Ikoné e Cabral

Alla Fiorentina mancano i gol dei giocatori acquistati per la svolta

Giovani, costosi, bravi. Ma, ad ora, decisamente poco prolifici. La Gazzetta dello Sport scrive che sta mancando soltanto la capacità di trasformare in rete buona parte delle occasioni create. Ikonè lanciato in porta che calcia su Handanovic a San Siro è solo un esempio del concetto. Uno step successivo che potrebbe regalare ai viola la definitiva consacrazione. I classe ’98 acquistati tra giugno e gennaio per 55 milioni, Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral rappresentano il tridente pensato per riportare la Fiorentina dove merita. Eppure l’argentino è fermo a due reti in campionato, Cabral ne ha fatto uno mentre Ikonè dopo 9 partite di A non è riuscito ancora ad esultare. Per questo a Firenze sperano che l’inserimento, soprattutto per i due arrivati a gennaio, subisca un’accelerata.