51 anni fa il secondo scudetto: il trionfo di un gruppo giovane

La Nazione ricorda il 51 ° anniversario del secondo scudetto viola, conquistato l’11 maggio 1969 battendo la Juventus a Torino per 2-0:

Un trionfo di un gruppo giovane (sono gli anni della Fiorentina “yé-yé“) che, a differenza di quello del 1955-56, non parte tra i favoriti e non stravince staccando tutte le avversarie. Quel successo per 2-0 con reti di Chiarugi e Maraschi di fronte a diecimila tifosi viola chiude un lungo duello con Milan e Cagliari. Il pareggio dei rossoneri contro il Napoli e la vittoria viola sulla Juve danno alla squadra allenata da Bruno Pesaola e capitanata da Giancarlo De Sisti 3 punti di vantaggio a una sola giornata dal termine. In un’epoca in cui la vittoria vale 2 punti questo significa scudetto. Così, la gara di chiusura, il 3-1 sul Varese a Firenze, è solo l’occasione per una passerella dei viola all’interno di una lunga festa cominciata al 90’ di Juventus-Fiorentina.