3 titoli in 17 mesi: è sbocciata una nuova Primavera

Ecco come Aquilani ha vinto la Supercoppa Italiana contro l'Empoli

"L’illuminazione è arrivata all’intervallo, quando ormai quasi tutte le speranze di rimonta sull’Empoli sembravano perdute: «Ora me la vado a giocare così» ha esclamato davanti a tutti Alberto Aquilani, che giovedì sera si è preso forse la definitiva rivincita su chi pensava che non avrebbe mai potuto allenare. Fuori i terzini e modulo stravolto con l’ingresso di un’altra punta e un mediano adattato a fare il centrale: squadra rivoluzionata e pronta a una nuova battaglia. Detto fatto, visto che poi le coraggiose scelte operate dal tecnico lo hanno ripagato con il terzo trofeo sollevato in soli diciassette mesi, da quando cioè nel luglio 2020 il Principino ha preso la panchina della Fiorentina Primavera".