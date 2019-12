22 milioni per l’area Mercafir, adesso palla a Commisso. I possibili sviluppi

Nella giornata di ieri è stata consegnata la tanto attesa perizia per l’area Mercafir, il terreno per l’impianto sportivo vale 9,9 milioni di euro, mentre quello per la parte commerciale 12,1. La società ha risposto in una nota prendendo atto dei documenti, ma i dubbi restano. Commisso disse di voler spendere circa 6 milioni, ed adesso dovrebbe investire quasi il quadruplo, 22 milioni di euro complessivi. Come riportato da Repubblica, da Palazzo Vecchio filtra la volontà di impegnarsi in un percorso totale della durata di 4 anni. Giungendo al nuovo stadio dopo aver spostato il mercato ortofrutticolo e realizzato a sue spese un mega parcheggio. Senza intoppi, per fine gennaio il Comune potrebbe presentare il bando d’asta, ed in primavera Commisso potrebbe essere il nuovo proprietario dei terreni.

Se invece la Fiorentina riterrà il prezzo eccessivo, difficilmente Nardella pubblicherà lo stesso bando e l’operazione Mercafir naufragherebbe. Se più aste andassero deserte, il prezzo potrebbe subire un ribasso, ma da Palazzo Vecchio questa ipotesi è accolta con freddezza. L’alternativa più credibile resta la zona dei 38 ettari privati a Campi Bisenzio, stimati intorno a 5-6 milioni.