22 milioni per la Mercafir. Campi Bisenzio non appetibile per la Fiorentina

La Nazione si concentra sulla perizia dell’area Mercafir, il cui valore è stato stimato in 22 milioni. Sarà questa la base d’asta per il bando che Palazzo Vecchio pubblicherà a gennaio. Dopo che il patron viola Commisso avrà consegnato nelle mani del sindaco una lettera d’intenti, o comunque un’intenzione esplicita di voler partecipare alla gara pubblica per l’acquisto dei terreni.

Campi Bisenzio torna a sperare, ma l’impressione – si legge – è che anche l’area dell’immobiliare Centronord di via Allende non sia così appetibile per la società viola per la complessità delle infrastrutture da realizzare. Commisso aveva cominciato dal Franchi ed è ancora in attesa di una risposta ufficiale dalla Soprintendenza. E tra le cose che ha sempre ripetuto è che non è stato messo davanti a molte opzioni tra cui scegliere. Alla Mercafir l’area destinata alla realizzazione dello stadio vale 9,9 milioni di euro, mentre l’area destinata ad attività correlate private vale 12,1 milioni di euro: si possono tirar su 30.500 metri quadri complessivi, ripartiti in 18.300 metri quadri destinati a commerciale, 4.200 metri quadri per attività turistico ricettive e 8.000 metri quadri di uffici e servizi. Non è escluso che Commisso possa coinvolgere altre società nell’investimento.