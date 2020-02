22 milioni in tranche unica. L’impatto finanziario della Mercafir (molto) superiore allo Stadium

Ventidue milioni, una cifra elevata che potrebbe far saltare l’acquisto dell’area Mercafir da parte di Rocco Commisso. Ma come scrive il Corriere Fiorentino, c’è chi fa notare che il pagamento dovrebbe essere effettuato solo dopo 20 mesi – a spostamento del mercato nell’area nord concluso – ma in una sola tranche. A Torino, per la realizzazione dello Juventus Stadium, la Juve pagò venticinque milioni, ma in due tranche prima e nove rate annuali poi. Un cambiamento sostanziale per il peso finanziario dell’opera