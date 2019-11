2-3 giorni di permesso per Terzic. E a gennaio potrebbe finire sul mercato

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla brutta nottata passata da Terzic a Belgrado, dov’è stato aggredito e rapinato. Intorno alle 10 di ieri mattina ha parlato con i dirigenti della Fiorentina chiedendo due-tre giorni di permesso che, naturalmente, gli sono stati concessi (lo scrive anche il Corriere Fiorentino). Il difensore viola tornerà a lavorare con Montella e la squadra alla vigilia della trasferta di Verona. Domenica, al Bentegodi, potrebbe andare ancora una volta in panchina. Il serbo, ultimo acquisto della gestione Corvino, continua a essere ai margini. E’, infatti, uno dei 6 elementi della rosa dei titolari a non essere sceso in campo neppure un minuto. A gennaio potrebbe finire sul mercato.